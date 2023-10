Drag Race Italia | tutto quello che devi sapere sulla terza stagione!

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pronti a riscoprire l’universono con il ritorno di? Vi racconteremo tutte le novitàstagione in arrivo, svelando dettagli sui conduttori, i giudici e le partecipanti. Scopriremo inoltre dove poter seguire lo show e rimanere costantemente aggiornati su tutte le ultime news.: nuovi conduttori, giudici e guest affascinanti Lastagione diè già in cantiere e promette di essere una delle più spettacolari di sempre. Ad aprire le danze sarà Priscilla, il nuovo iconico conduttore che si affiancherà a Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli nel gestire la giuria. Le speranze ...

Italia 3 su Paramount+Italia 3 al via: debutto venerdì 13 Ottobre. Paramount+ cala un poker vincente per qusta nuova edizione: a condurre ci sarà Priscilla e con lei in giuria ...

Drag Race Italia al via il 13 ottobre su Paramount+: M¥SS KETA sarà l'ospite della prima puntata MTV Italia

Priscilla: «Drag Race 3 Il governo fomenta un clima d'odio: noi ci facciamo sentire così» Vanity Fair Italia

È M¥SS KETA l'ospite d’eccezione della prima puntata di 'Drag Race Italia': la terza stagione debutterà venerdì 13 ottobre su Paramount+.Drag Race Italia su Paramount+. Chiara Francini, Paola Iezzi, Priscilla e Paolo Camilli si confessano con Affaritaliani.it ...