‘Drag Race Italia’ | prima ospite M¥SS KETA | «Ispirata dall’impegno delle ragazze»

Leggi su funweek

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Èl’dellapuntata di DragItalia, la cui terza stagione debutterà venerdì 13 ottobre in Italia su Paramount+ e a livello globale – Italia esclusa – su WOW Presents Plus. Alla conduzione dell’edizione ci sarà Priscilla e con lei per eleggere la nuovas Next Drag Superstar in giuria siederanno Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli. LEGGI ANCHE:, un programma che rende «più liberi, migliori, completi»sarà ladella nuova stagione del programma e siederà in giuria come guest-judge. «Essere tra tutte le regine di questa nuova edizione di DragItalia nella puntata ...