Dove giocano i calciatori dell’Italia? Le squadre di club | l’Inter la squadra più rappresentata

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Non può che essere definita come interessante e variegata la lista dei convocatiin vista dei due match di ottobre per quanto riguarda le Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha chiamato 28 giocatori con la chiara intenzione di ruotarne il maggior numero tra la sfida contro Malta e quella in casa dell’Inghilterra. Gli spunti di interesse, tuttavia, non mancano. Lapiùcon ben 6 giocatori (Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi). A seguire troviamo la Juventus con 4 (Gatti, Locatelli, Chiesa e Kean), quindi il Napoli con 3 (Meret, Di Lorenzo e Politano). Sorprende lo zero del Milan, mentre è interessante notare come il Tottenham porti due giocatori tra gli Azzurri con Vicario e Udogie alla prima ...