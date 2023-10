Doppio passo | recensione | Giulio Beranek e Giordano De Plano superlativi | opera prima tra dramma e crime

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La nostradidi Lorenzo Borghini sulla parabola discendente di un calciatore a fine carriera, travagliata vicenda umana traconDeè, sul campo da gioco, il rapido movimento di piede effettuato intorno al pallone per disorientare l’avversario. Nel film di Lorenzo Borghini, al suo debutto dietro la macchina da presa, la metafora calcistica dichiara fin dal titolo che nulla è come sembra. Per sfuggire al pressing della vita, il protagonista del film, un calciatore troppo vecchio per giocare, ingaggia una lotta per la sopravvivenza che lo porterà a mettere in discussione tutti ...