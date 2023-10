Dopo la sua reazione vergognosa e insolitamente violenta | Stroll si giustifica in modo imbarazzante

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 ottobre 2023)aver scioccato tutti, compresa gran parte del paddock della F1, in Qatar, Lanceha cercato dire l’inbile sulla scia del video trasmesso. Nel video, emerge dall’abitacolo della sua Aston Martin in uno stato di fastidio,l’ennesimo fallimento in Q1. Ha poi lanciato il volante contro Henry Howe, il suo fisioterapista. F1: Lancesi“Non riusciamo a uscire dalla routine. Credo che tutto il gruppo sia frustrato in questo momento. Vogliamo fare meglio, vogliamo progredire, ma al momento è difficile. Odio avere giornate storte e questo non cambierà. Questo è certo. Sto solo lottando con la macchina e per trovare l’equilibrio. E non riesco ad estrarre le prestazioni, il che è difficile e frustrante”, ha dichiarato ...