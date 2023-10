Dopo Ford | ecco Eisenhower Nuova portaerei Usa nel Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Gli Stati Uniti hanno inviato nelil gruppodel Uss. Il nuovo Strike group si aggiunge a quello del Uss, inviato nelle acque israeliane a seguito dello scoppio della crisi. Lo schieramento dellaunità a stelle e strisce, il primo per l’in oltre due anni, sebbene lungamente pianificato rappresenta un segnale importante sia della risolutezza degli Stati Uniti nel sostenere Israele, sia nell’importanza che il, e la sua sicurezza, continuano a rivestire per gli equilibri globali. Il gruppo dell’Come annunciato dalla Us Navy, il gruppolascerà l’attuale porto della base navale di Norfolk in Virginia nelle prossime settimane. Nel suo insieme, l’intero ...