Donna investita da un motociclo | ricoverata in codice rosso al San Pio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda mattinata di oggi si è verificato l’ennesimo investimento di pedone in città. Difatti, in Via De Sanctis, I.DC. di anni 47 è stata attinta da uncondotto da A.S. di anni 53; la signora a seguito dell’investimento è statainall’Ospedale “San Pio di Benevento”. Per il centauro è scattato immediatamente il ritiro della patente di guida e il sequestro del mezzo. Su posto è intervenuto il 118, mentre i rilievi del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale Annamaria Altieri e Italo Gagliardi. Il Comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco ha provveduto ad avvisare il PM di turno, d.ssa Flavia Felaco. “Purtroppo – ribadisce da sempre il Comandante Bosco – in città si continua a guidare in maniera distratta e ...