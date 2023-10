Domeniche bestiali – Le (finte) cronache gastrointestinali di Terza Categoria regalano un pezzo di goliardia da Serie A

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le crisi d’identità nellesono terra sconosciuta: uno stopper spaccaossa dinon ha certo velleità di diventare numero 10, un magazziniere di una società di Promozione non amerà mai nulla più suoi palloni e una domenica bestiale non vedrà mai declinato tra le sue righe un trattato di esistenzialismo. Il problema è quando si creano gli equivoci: quelli lessicali, che portano un direttore di gara a diventare aggressore di se stesso ad esempio, o a scambiare la satira, che sia sempre benedetta quanto la terra battuta, per qualcosa di serio… Che nelle, spesso, già un pallone è di troppo, figuriamoci due. LOTTE INTESTINE – Un episodio increscioso ha riguardato una squadra didel Mantovano, ...