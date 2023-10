Domenica il treno storico per il lago con atmosfera anni 20 fa tappa anche a Saronno

15 ottobre torna sui binari ilstorico di Trenord: un'occasione per scoprire l'atmosfera di un viaggio negli anni Venti sulle note di Puccini a bordo di un convoglio d'epoca che, ...

Domenica 15 ottobre i passeggeri di Trenord potranno rivivere gli anni '20 con un viaggio in treno storico da Milano a Laveno Mombello. Sul convoglio ci sarà infatti una rievocazione storica in ...