Dolly Parton | in arrivo la serie What Would Dolly Do? Radio 

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La superstar mondialeannuncia oggi l’della serie radiofonica WhatDo? Radio La superstar mondialeannuncia oggi l’di WhatDo?una serie radiofonica in 4 parti in onda esclusivamente sulla stazione radio in streaming globale di Apple Music, Apple Music 1. Il lancio del primo disco rock della sua carriera Gli ascoltatori potranno sintonizzarsi settimanalmente, in attesa del lancio del primo album rock di, Rockstar, per sentirla condividere durante lo show storie, anedotti e perle di saggezza. Nell’episodio inaugurale, ...

Secondo i soccorritori "Jawlene", il cui nome è stato scelto in omaggio al famoso brano country "Jolene" di, potrebbe essersi ferita durante lo scontro con un altro alligatore o travolta ...

Dolly Parton lancia il programma radiofonico What Would Dolly Do ... Eventi News 24

I Maneskin incontrano Dolly Parton: Damiano è dark, Victoria mostra ... Stile e Trend Fanpage

La superstar Dolly Parton è la protagonista di un nuovo programma radiofonico in esclusiva su Apple Music 1: ecco ‘What Would Dolly Do Radio’.La superstar mondiale Dolly Parton annuncia oggi l’arrivo di What Would Dolly Do Radio una serie radiofonica in 4 parti in onda esclusivamente sulla stazione radio in streaming globale di Apple Music ...