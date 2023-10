Dogman | come finisce il film di Luc Besson

Leggi su screenworld

(Di giovedì 12 ottobre 2023)del 2023,con Doug esanime sull’asfalto dopo l’evasione di prigione, circondato solo dall’amore dei suoi amati cani. Invece, il personaggio di Evelyn dopo l’ultimo incontro con Doug in prigione torna a casa e quando guarda fuori dalla finestra vede un cane che la osserva. È uno dei cani di Doug a farle da guardia. Prima del finale, ripercorriamo la storia tramite le parole di Doug (Caleb Landry Jones) con dei flashback fino al giorno della sua incarcerazione e successivo arrivo della psicologa Evelyn (Jojo T. Gibbs). Dopo essere stato scoperto dalla polizia che ha smascherato le sue rapine, viene anche aggredito da dei malviventi che si introducono nella sua abitazione per ucciderlo. Ma grazie all’aiuto dei suoi cani e di accurate trappole, Doug riesce a fuggire, per poi consegnarsi nelle mani della polizia. Dopo ...