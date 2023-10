Distacco di una pietra dal Maschio Angioino | domani le recinzioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno montatemattina leche amplieranno l’area di Via Acton, a Napoli, inibita al passaggio pedonale dopo il, due giorni fa, di unadal rivestimento del. Lo rende noto il Comune. Durante la notte i servizi comunali, supportati dalla Napoli Servizi, saranno impegnati anche su Via Pessina dove inizieranno i lavori di messa in sicurezza della Galleria Principe di Napoli interessata recentemente da crolli di calcinacci. Il ponteggio con protezione consentirà di avviare l’intervento di spicconatura sulla facciata dell’edificio e successivamente il montaggio della mantovana a protezione del passaggio pedonale. Le attività, che dureranno qualche giorno, consentiranno di liberare il marciapiede e la parte di ...