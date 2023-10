Disinformazione sulla guerra Hamas-Israele | è scontro tra la Ue e le big tech Poi X rimuove “decine di migliaia di contenuti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’ultimo capitolo dellotra l’Unione europea e le piattaforme digitali che operano nel suo territorio si consumafra. A infiammare gli animi è stata una lettera del commissario per il mercato interno europeo Thierry Breton, indirizzata a Elon Musk e pubblicata su X il 10 ottobre. Breton richiamava all’ordine sia X sia Meta per il loro mancato impegno nel combattere messaggi dipresenti sulle loro piattaforme in maniera tempestiva come stabilisce il nuovo regolamento europeo Dsa (Digital Services Act), entrato in vigore lo scorso 25 agosto, che prevede nuove norme e responsabilità per le piattaforme in tema die diffusione di fake news. “Caro signor Musk, in seguito agli attacchi terroristici compiuti ...