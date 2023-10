(Di giovedì 12 ottobre 2023) Mancano solo due giorni ae il clima a Coverciano è quello delle grandi occasioni.dell'importantissima sfida di qualificazione a Euro 2024 in programma a Bari, Francesco...

Mancano solo due giorni a Italia - Malta e il clima a Coverciano è quello delle grandi occasioni. Prima dell'importantissima sfida di qualificazione a Euro 2024 in programma a Bari, Francescoparla in conferenza stampa. Segui le interviste e le parole del difensore azzurro dell' Inter in tempo ...

Diretta Acerbi: segui conferenza stampa e interviste prima di Italia-Malta Corriere dello Sport

L'Inter senza Calhanoglu con la Real Sociedad, Acerbi: "Potevamo ... Diretta

’ pt. Due minuti di recupero 43’ pt. David prova ad affondare a sinistra, ma è ancora un po’ acerbo e viene fermato all’ingresso dell’area41’ pt. Gucci tocca un cross di Pattarello. Palla sul fondo ma ...Il commissario tecnico della nazionale ha parlato da Coverciano per presentare le prossime due sfide valide come qualificazioni a Euro 2024 ...