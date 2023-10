Dinamo Sassari-Estudiantes | Eurocup Femminile | ultime e diretta

... "Siamo felici e orgogliosi di dare il benvenuto ad A2A nella famiglia: due realtà che - per ..., 12 ottobre 2023Ufficio comunicazioneDinamo Banco di Sardegna. 12 ottobre 2023

Dinamo Sassari | Rinnovata la partnership tra i biancoblù e Hertz Centotrentuno.com

Dinamo Sassari, ritrovare l'aggressività per rimettersi in corsa Centotrentuno.com

Questa sera alle 20.30, al PalaSerradimigni, la Dinamo Sassari affronta le spagnole dell’Estudiantes nella sfida valida per la prima giornata di Eurocup femminile. Una gara che si preannuncia ...Sassari. Diffondere la Carta Giovani, già molto apprezzata in tutta Europa, anche in città e in tutta la Sardegna, sia tra le ragazze e i ragazzi, sia tra le attività del territorio. È questo l’obiett ...