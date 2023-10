Diagnosi sbagliata | scopre di avere un tumore con 14 mesi di ritardo

Poi la chiosa: 'In tutto il mondo si è compreso, infatti, che leprecoci non soltanto ...con noi nemmeno noi giochiamo con lei e non andiamo ad una Consiglio dove la convocazione è. ...

"Diagnosi sbagliata al Policlinico", scopre di avere un tumore con 14 mesi di ritardo: sarà risarcita PalermoToday

Diagnosi sbagliata, muore di polmonite: Fatebenefratelli condannato a risarcire un milione a moglie e figli ilgazzettino.it

Il tribunale ha riconosciuto i danni ad una paziente che nel 2014 aveva fatto dei controlli nell'ospedale ed era stata poi dimessa, nonostante sarebbero stati necessari altri accertamenti per giungere ...I medici le hanno diagnosticato il long-Covid (nonostante il test risultasse negativo), ma in realtà, si trattava di un tumore: un'infermiera, Brogan Williams, è morta dopo 2 ...