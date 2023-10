Di Natale | «Spalletti è l’uomo giusto per l’Italia»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le parole a 360° di Antonio Di, ex Udinese: «Quando ci fu la possibilità di andare alla Juve, scelsi di rimanere a Udine» Alla vigilia del suo compleanno Tuttosport ha intervistato Antonio Di, leggenda dell’Udinese e adesso presidente del Donatello Calcio, da cui sono passati Meret, Vicario, Petagna e Scuffet. Di seguito le sue parole. UDINESE –«Sono sempre stato molto legato ai tifosi e alla città. A Udine si vive bene, lì sono cresciuto come uomo e come calciatore, ed è lì che ho costruito la mia famiglia. In quegli anni poi la squadra era molto forte, ogni stagione lottavamo per un posto in Europa. La famiglia Pozzo mi ha sempre trattato come un figlio. Quando ci fu la possibilità di andare alla Juve, la volontà mia e della società fu quella di continuare insieme. E così abbiamo fatto». COSA CAMBIEREBBE – «Non cambierei nulla ...