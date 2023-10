Di Natale | «Giocare a Napoli non è facile se sei napoletano Ho preferito essere tifoso»

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’ex Udinese Antonio Di, in un’intervista a Tuttosport, ha parlato dele della Nazionale di Spalletti, che potrebbe rivelare delle belle sorprese. Se potesse tornare indietro a un particolare momento della sua carriera, cosa cambierebbe o rivivrebbe alla stessa maniera? «Non cambierei nulla della mia carriera, rifarei tutto allo stesso modo. Sognavo diin Serie A e di vestire la maglia della Nazionale. Fortunatamente sono riuscito a fare entrambe le cose». Non le sarebbe piaciuto magaricon la squadra per cui ha sempre tifato, il suo? «non è, specie se sei: soffri di più quando le cose vanno male. È una maglia pesante da indossare per chi è nato e cresciuto lì. Ho ...

Di: 'Napoli maglia pesante per i napoletani. Spalletti uomo giusto per l'Italia'Da ... Eppure Totò risponde così: 'a Napoli non è facile, specie se sei napoletano: soffri di più quando le ...

I giochi per bambini in offerta per l'Amazon Prime Day ottobre 2023 Vanity Fair Italia

Il magico villaggio di Natale sorgerà a due passi da Milano: un milione di luci, giochi e il borgo degli elfi MilanoToday.it

Le parole a 360° di Antonio Di Natale, ex Udinese: «Quando ci fu la possibilità di andare alla Juve, scelsi di rimanere a Udine» Alla vigilia del suo compleanno Tuttosport ha intervistato Antonio Di N ...Tante richieste di preventivo, ma lievitano i prezzi per voli e hotel: in tanti si muovono in anticipo. Gli addetti ai lavori: "Per l’Egitto servono 1200 euro a persona. Il mare resta la scelta più ge ...