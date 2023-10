Di Maio | che disastro su Israele | ecco cos' ha detto dopo 3 giorni di silenzio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Come la precedente e più celebre (ci scuserà il soggetto del pezzo), anche la resurrezione politica di Luigino Diha richiesto tre. Allo scadere dei quali,il miracolo: il sepolcro metaforico è spalancato, Giggino si è ricordato di essere nientemeno che il Rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico. Forse sulle prime non ci aveva creduto nemmeno lui. Insomma sì, aveva ricevuto il passaporto diplomatico, la relativa immunità, aveva confusamente sentito dire che un Rappresentante speciale è un emissario dell'Unione con specifici compiti in una determinata area, suonava bene, soprattutto era lontano da Roma, lontano dall'avvocato di Volturara Appula e altri ex amici ingrati. Si gira il mondo, si interviene a convegni roboanti con l'aurea sacrale delle istituzioni europee al seguito, basta mostrare ...