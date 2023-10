Di Francesco | «Inter | tre settimane fa sembrava avesse già vinto! Scudetto…»

Leggi su inter-news

Eusebio Di Francesco ha iniziato bene la stagione con il suo Frosinone. Il tecnico dei ciociari, a TMW Radio, ha parlato dell'Inter e della lotta scudetto in Serie A. Eusebio Di Francesco si esprime sull'Inter e sulla lotta scudetto: «Scudetto? Io penso che serva equilibrio nei giudizi, perché il campionato è ancora molto lungo. Tre settimane fa per esempio sentivo che l'Inter aveva già vinto il campionato, poi ha perso una partita e tutto è tornato in bilico. Ci vuole pochissimo per alzarsi o cadere. Per lo Scudetto dico Inter, Milan e Juventus, ma ribadisco che per me la Fiorentina può essere la mina vagante e spezzare gli equilibri lì davanti».