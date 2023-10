“Devastati e con le mani legate” | genitori di Heidi contrari alla vicinanza di Massimiliano alla figlia? Spunta una presunta chat

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) IdiBaci non avrebbero affatto apprezzato l’eccessiva, spesso forzatadiVarrese. La madre della gieffina, in particolare, avrebbe scritto ad una follower un messaggio viain cui avrebbe svelato la preoccupazione di tutta la famiglia. Idipreoccupati da Varrese? Piccola ma doverosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.