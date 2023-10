Detenuti e malati psichiatrici uniti sul palco

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) «Noi non siamo il nostro reato, come voi non siete la vostra malattia»È questo lo slogan che un detenuto del carcere dell'Opera di Milano ha ideato all'interno del progetto “Emozioni in opera” che vede insieme idella Casa di reclusione di Opera, e gli utenti del Centro Diurno Psichiatrico “Il Camaleonte” di Sacra Famiglia. Il progetto unico in Italia approdato alla sua 3° edizione, coinvolgee persone con patologie e disabilità psichiatriche in un percorso di confronto e condivisione reciproca, che quest’anno per la prima volta è stato portato nell'evento "Emozioni all'Opera" tenutosi nel carcere di Milano Opera l'11 ottobre. Un evento unico che ha visto salire suli protagonisti di quest’avventura che hanno raccontato il loro percorso umano ed emozionale. Una giornata speciale per ie ...