Depressione per il 6% degli adulti | percentuale sale nei più vulnerabili

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dai dati delle sorveglianze PASSI e PASSI d`Argento (PdA) coordinate dall`Istituto Superiore di Sanità (ISS) e raccolti nel biennio 2021-2022, emerge che circa il 6% della popolazione adulta riferisce sintomi depressivi che però sono più frequenti all`aumentare dell`età e tra chi vive in condizioni socio-economiche svantaggiate. Tra gli anziani la stima è del 9% ma arriva al 30% tra quelli con difficoltà economiche. È quanto evidenzia un`analisi condotta in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la consapevolezza riguardo alle questioni legate alla salute mentale in tutto il mondo.PASSI e PdA raccolgono in continuo informazioni sulla popolazione adulta (18-69) e anziana (65+) circa molteplici aspetti come salute, qualità di vita e fattori di rischio comportamentali e attraverso interviste ...