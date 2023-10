Declinata in versione monocromatica e pastello | l’accoppiata autunnale si conferma vincente

Leggi su amica

(Di giovedì 12 ottobre 2023) GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i migliori outfit autunno inverno 2023-2024 Quello costituito da mini abito di pelle e leggings è un binomio che non rappresenta una novità. Dagli Anni 60 in poi, si ripresenta a fasi alternendo quanto si tratti di una formula. E questo per tanti motivi. È perfetto per la stagioneperché protegge dai primi freddi ma senza esagerare. Senza contare che si presta perfettamente alle stratificazioni. Non ingoffa, anzi slancia la figura. Unisce due pezzi molto diversi tra loro. Il primo in un materiale lucido e strutturato anche se morbido. Il secondo democratico e che si adatta al corpo come una seconda pelle. Inoltre è possibile trasformarlo nelle forme e nei colori. Esattamente ...