De Stasio | “Benevento | città di tagli di nastri | opere a metà e chiusure”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De, consigliere comunale “Prima” “Quale Consigliere Comunale del gruppo “Prima”, ho inoltrato due interrogazioni urgenti agli assessori competenti in relazione ai giardini di Palazzo Mosti e all’Hortus Concusus. I Giardini di Palazzo Mosti, inaugurati nei primi giorni di Giugno 2023 e dedicati al compianto On. Avv. Alberto Simeone, sono a tutt’oggi sforniti dell’ascensore promesso in pompa magna il giorno dell’inaugurazione. Esiste l’alloggiamento ove questo dovrebbe essere ubicato, ma dell’ascensore…nessuna traccia. Ciò, ovviamente, non solo non consente l’utilizzazione del percorso pedonale (da via dei Mulini a via Annunziata) ai portatori di handicap, ma limita in generale l’utilizzazione dei giardini. Inoltre gli stessi ...