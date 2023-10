De Laurentiis ha sovvertito le gerarchie del Napoli Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Antonio Conte ha detto no. Il presidente del, Aurelio De, ha dovuto prendere atto di questo rifiuto del tecnico e cercare nuove soluzioni per la sua squadra. Niente cambio di guida dunque, resta Garcia, e allora bisogna rimettere in ordine le cose dall’interno. Così Deha deciso di rivolgere ai suoi calciatori, a quel consiglio dei saggi istituito proprio dal tecnico francese , lo ha fatto con una viideocall, scrive ladello Sport, in cui ha richiamato tutti alle proprie responsabilità e confermato la sua presenza costante al fianco del gruppo “La prospettiva è cambiata, in una rivoluzione che sembra più tolemaica che copernicana. Perché passi in avanti o tantomeno sviluppi costruttivi, ad oggi, sono complessi da immaginare tra le mura di Castel Volturno. Chiamando a rapporto ...