De Laurentiis a Castel Volturno | incontro con Garcia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Napoli Aurelio Deè arrivato a, alla fine dell’allenamento e avrà un dialogo diretto con il tecnico Rudie con la squadra. L’allenatore ha diretto la seduta stamattina a cui hanno partecipato anche Raspadori, che ha superato l’influenza, in parte, Juan Jesus e Gollini che stanno recuperando. Il presidente del Napoli sta ancora riflettendo su cosa fare per il futuro del tecnico, in particolare dopo il ‘no’ di Antonio Conte a subentrare. Intanto i tifosi continuano a seguire con attenzione questi giorni, con l’hashtag #out nelle risposte alla notizia del Napoli sui social per l’allenamento di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.