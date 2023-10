De Laurentiis a Castel Volturno | Confronto con Garcia e la Squadra

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il presidente del Napoli Aurelio Deè arrivato al centro tecnico diper incontrare l’allenatore Rudie i giocatori. CALCIO NAPOLI. Il patron del Napoli Aurelio Denella mattinata di oggi si è recato a sorpresa presso il centro tecnico di. L’obiettivo è quello di incontrare l’allenatore Rudie i giocatori del Napoli non impegnati con le nazionali. La Ricerca della Soluzione Ideale Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha sottolineato come Defosse orientato verso una “riflessione profonda, ampia e totale” per trovare la soluzione ideale alla guida tecnica della. Inizialmente, sembrava che Antonio Conte, già corteggiato nel ...