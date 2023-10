Danno del “gay” a Gabriele Corsi | la sua reazione

Leggi su biccy

(Di giovedì 12 ottobre 2023) In questi giorni Milano è tappezzata di cartelloni pubblicitari di Radio Deejay con le facce di tutti i loro speaker. Fra i protagonisti anche, da un paio di anni anche commentatore Rai di Eurovision Song Contest. Lo slogan è semplice “da quarant’anni siamo tutti deejay” e sulla faccia dic’è scritto: “io sono” sulla fronte e “deejay” sugli zigomi. Qualche simpaticone ha però ben pensato di imbrattare il cartellone scrivendo “gay” sul suo naso facendo così leggere “io sono gay”. Per chiarezza: “io sono omofobo”, “io sono razzista”. Questo mi avrebbe offeso. Lo so, non ci potete arrivare. Dai, sarà per la prossima volta… pic.twitter.com/ahSvcPOKEI —Lele(@) October 11, 2023 La foto del ...