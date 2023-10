Danimarca-Kazakistan Campionato europeo | 14-10-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati

...00), Italia - Malta Gruppo G : Bulgaria - Lituania (18:00), Ungheria - Serbia Gruppo H : Irlanda del Nord - San Marino (15:00), Slovenia - Finlandia (18:00),Calcio d'inizio ...

Pronostico Danimarca-Kazakistan | Formazioni | Europei 2024 B-Lab Live!

Nazionali, ecco quando gioca la Danimarca di capitan Simon Kjaer Milan News

La partita Danimarca – Kazakistan di Sabato 14 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 7° giornata delle qualificazioni ...Si scende in campo per le qualificazioni a Euro 2024 per la settima giornata. Oggi venerdì 13 ottobre 2023, la partita più attesa è Olanda-Francia.