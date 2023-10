Danield Ricciardo finalmente promosso alla Red Bull F1 | Liam Lawson all’Alfa Tauri?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Per l’ennesima volta in questa stagione, il posto di Sergio Perez è in dubbio per la prossima stagione. E, in generale, Christian Horner smentisce a distanza di pochi giorni che Helmut Marko stia mettendo in discussione il sedile del messicano. I due uomini stanno giocando a questo gioco da mesi. La situazione è probabilmente tossica per il pilota in questione, che non sembra più in grado di reagire. Ormai minacciato da Lewis Hamilton e persino da Fernando Alonso nella classifica piloti, “Checo” potrebbe perdere il suo sedile prima del previsto. Se si deve credere a Helmut Marko (ancora una volta), Sergio Perez ha molto da preoccuparsi a breve termine per quanto riguarda il suo posto nella classe regina del motorsport. Intervistato da ORF, l’austriaco ha lasciato intendere ancora una volta che il suo pilota potrebbe andarsene prima del previsto. E naturalmente il fortunato sarebbe ...