Dani Alves | la ex moglie | “È scomparso | per me non esiste più”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dinorah Santana, primadi, in un intervista esclusiva concessa al programma “Cuatro al Dìa” ha sbottato contro l’ex marito, a causa del comportamento tenuto dall’ex calciatore brasiliano, nei confronti suoi e dei loro 2 figli: “Non ho mai voluto creare scandali, ma ora per me nonpiù. Mi diceva come dovevo comportarmi con la stampa, ho qui i messaggi a testimoniarlo. Ho sempre cercato di aiutarlo, è il padre dei mie figli.” In merito al suo trasferimento a Barcellona per aiutare il suo ex marito a ottenere la libertà vigilata, ha aggiunto: “Ci è stato chiesto di trasferirci a Barcellona cosicché ottenesse la libertà vigilata. Non appena gli è stata negata, è. Voglio che scompaia dalla mia vita”. SportFace.

L'ex moglie di Dani Alves: "Deve scomparire" Dinorah Santana si è espressa in maniera durissima sul caso giudiziario che sta vedendo coinvolto l'ex terzino del Barcellona: "Per me è morto, non esiste ...