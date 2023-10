Dal tremendismo al tramonto granata | cosa non va in casa Torino?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La situazione attuale del: rendimento sotto le aspettative, campagna acquisti e una squadra che vive fin troppo sui ricordi Descrivere ilin questo momento è paragonabile ad una polaroid ingiallita su ciò che è stato e che non è più. Anzi, forse si tratta della vera rappresentazione di quello che è l’umore del tifo: ripensare in continuazione ai ricordi pur di compensare la delusione della squadra attuale, lontano parente in termini di gioco e risultati. Aspetti sicuramente importanti e decisivi nell’andamento di un gruppo, anche se l’aspetto più importante che manca al Toro è quello dell’identità: effettivamente scomparsa sotto la Mole nonostante storia, cultura e blasone, per quanto non basta il detto “è stata e resterà” oppure fare ogni singolo riferimento ...