Dai profumi ai conservanti è ‘minaccia xenobiotici’ | 5 regole per difenderci

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Siamo sempre più esposti ad agenti esterni, come igienizzanti,, detersivi, cosmetici,e additivi alimentari, ma, banalmente anche candele profumate, incensi, deodoranti. Sostanze chimiche, sconosciute al nostro organismo, che entrano nel nostro corpo attraverso l’alimentazione o semplicemente respirando, chiamate xenobiotici. Il risultato è un impoverimento del microbiota, vero e proprio meta-organo preposto alla difesa delle nostre barriere naturali. Se non è in equilibrio, e quindi si trova in uno stato di disbiosi, può contribuire non solo allo sviluppo e cronicizzazione di problemi gastrointestinali, dermatologici e oncologici, ma anche allo sviluppo di patologie neurodegenerative come Alzheimer, Parkinson e ictus. A lanciare l'allarme sono gli esperti della Societa’ italiana di Biochimica clinica (Sibioc), ...