Dai No Tav a Extinction Rebellion | a Milano l’internazionale dell’ecologismo radicale | “Liberare la Terra dal capitalismo fossile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dai No Tav a, dai francesi di Soulevement De Terre agli ecuadoriani di Yasunidos. La prima internazionalesi è aperta giovedì 12 ottobre a: duecento delegati da tutto il mondo si confronteranno per quattro giorni sulla lotta al cambiamento climatico tra le aule dell’università Statale e il centro sociale Leoncavallo. “Bisognaladal, pena la sopravvivenza della specie. La transizione ecologica può avvenire solo dal basso”, spiega uno degli organizzatori, Alex Foti. Tra le prime ad arrivare c’è Maryam El Hajji, coordinatrice di Fridays For Future Marocco, che in un piccolo villaggio nel nord del Paese: “La nostra economia”, dice al fatto.it, “dipende ...