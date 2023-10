Da Spalletti-Giuntoli a Garcia-Meluso | la triste parabola del Napoli di De Laurentiis

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dov’è ilche solamente qualche mese fa festeggiava uno degli Scudetti più dominati della storia del calcio italiano? La domanda è legittima, la risposta invece è sotto gli occhi di tutti. Una scelta sbagliata dietro l’altra, un avvio di stagione da incubo, un allenatore già esonerato a parole, ma poi tenuto in panchina perché il sostituto non accetta e declina gentilmente l’offerta del presidente Aurelio De. Già, proprio lui, il patron. Il grande artefice di questi ultimi mesi che hanno cancellato un entusiasmo dilagante, hanno ammosciato anche il più ottimista dei tifosi. E la stagione è appena cominciata. Deda quando è alha commesso pochi errori. Anzi, ha portato praticamente solo grandi allenatori: da Rafa Benitez a Carlo Ancelotti senza dimenticare Maurizio Sarri, Walter ...

...i senatori e conalla guida vinse lo scudetto. Oggi De Laurentiis si riempie di belle parole per Re Carlo ma allora non esitò a cacciarlo. Per Gattuso poi. Con la complicità die ...

Napoli, che errore far andare via Spalletti e Giuntoli La Repubblica

Spalletti fa visita alla Juve di Allegri e Giuntoli e ne approfitta: parla ... Fanpage.it

Le dichiarazioni di Luciano Moggi, ex dirigente del Napoli, sul possibile approdo sulla panchina partenopea di Antonio Conte. Attualmente svincolato di lusso per la categoria.Il 4 maggio 2023, dopo la partita tra Udinese e Napoli terminata per 1-1 che ha consegnato il titolo al Napoli, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo ... Da lì a una settimana, anche Luciano ...