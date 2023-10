Curno | bimbo di 19 mesi si ustiona con l’acqua bollente

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023). Undi 19è rimastoto dalcontenuta in una tazza. È successo giovedì mattina (12 ottobre) intorno alle 11, nei pressi dello spazio giochi del Centro Vivere Insieme a. Dai primi accertamenti, pare chefosse quella della tisana che stava preparando la mamma. Ilse la sarebbe rovesciata addosso,ndosi. L’esatta dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza che hanno trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni.