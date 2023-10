(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dal 13 ottobre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in formato cd “”, ildiper l’etichetta Irma Records. Si è soliti cercare di inquadrare la musica per generi – talvolta è un male necessario – e così possiamo definire “”, un disco di jazz. Non un jazz per puristi o amanti della sperimentazione, ma piuttosto per tutti coloro che hanno semplicemente voglia di ascoltare musica con attenzione. Volutamente, i brani sono stilisticamente eterogenei e vanno dallo swing ai brani di derivazione brasiliana fino al latin con influenze dell’electric-jazz Anni Settanta. La cantanteha infatti avuto spazio per ogni sfumatura vocale ...

Da domani, 13 ottobre 2023, sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in formato cd "CRYSTAL FLOWER", il nuovo album di Letizia Brugnoli per l'etichetta Irma Records.