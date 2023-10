Crolla Birkenstock al debutto a Wall Street Cosa accade al lusso?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un passo falso di quelli che fanno male al portafoglio e al morale, soprattutto se si tratta di. Il gruppo nato in Germania nel 1774 reggendosi su sandali ortopedici che pensava di sbancarecosì come ha fatto con i botteghini di Hollywood insieme al film Barbie. Invece agli investitori il ricordo della bellissima Margot Robbie senza tacchi non è bastata e hanno pigiato in continuazione il pulsante “sell” sui loro pc fino a far perdere ail 12% del suo valore il primo giorno di quotazione, polverizzando più o meno un miliardo di capitalizzazione. Il prezzo fissato per il collocamento era stato 46 dollari contro i 41 della chiusura, mentre in Italia era notte. Una débâcle borsistica e di immagine per un marchio assurto a icona della moda, al punto da aver attratto l’interesse anche ...