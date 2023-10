Cristoforo Colombo e il coraggio di affrontare la paura più grande | quella di smarrirsi

(Di giovedì 12 ottobre 2023)e la sua straordinaria avventura, la scoperta inconsapevole di un nuovo mondo. Un evento che traccia un confine tra vecchio e nuovo, ad uso e consumo delle ricostruzioni e delle classificazioni storiche più diffuse. Un approdo frutto di un clamoroso errore di valutazione: raggiungere le Indie orientali veleggiando verso ovest, lasciandosi alle spalle le coste atlantiche di quello che sarebbe stato apostrofato, nei secoli a venire, come il caro e Vecchio Continente. Ilmarinaio genovese venne baciato dalla sorte, coniugando perfettamente i due distinti significati del verbo “errare”. Un aspetto non banale: spesso la storia procede per tentativi ed errori, abbandonando logiche e convinzioni radicate, offrendo se stessa al vagare incerto ed errabondo. Una verità scomoda che certifica la fragilità della conoscenza ...

Il Giorno diè una ricorrenza celebrata negli Stati Uniti per commemorare il giorno dell'arrivo del navigatorenel Nuovo Mondo, il 12 ottobre 1492. È una ricorrenza celebrata anche in Italia con il nome di 'giornata nazionale di' , in Spagna come Fiesta Nacional de Espa&...

#AccaddeOggi: 12 ottobre 1492, la scoperta dell’America L'Unione Sarda.it

12 ottobre 1492, Cristoforo Colombo e la sua scoperta tra memoria e mito - Primocanale.it - Le notizie aggi... Primocanale

Il giudice Valerio Savio ha emesso una sentenza riguardo all’incidente avvenuto il 20 ottobre 2022 sulla Cristoforo Colombo, confermando la validità delle aggravanti. Secondo le indagini, Chiara Silve ...Cristoforo Colombo non ha scoperto solo l'America, ma anche il cioccolato che portò in Europa.