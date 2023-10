Crisi Rai | nuovo corso non funziona | l’allarme negli ascolti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Peggio di così non poteva iniziare l’avventura delRai, quello guidato dall’amministratore delegato Roberto Sergio sotto spinta del governo di centrodestra che ha rivoluzionato la dirigenza della tv di Stato. Tra nuovi arrivi, addii eccellenti e programmi che non sembrano avere più l’appeal di una volta, sono infatti glitv che penalizzano e non poco viale Mazzini che ha perso migliaia di telespettatori in avvio della nuova programmazione. E Mediaset, soprattutto Canale 5 e Italia1, ringraziano la tv di Stato per questo assist vincente che li ha fatti crescere ancor di più. La grande fuga dalla Rai IlRai sembra non piacere. Non lo dice la critica, non lo riportano i giornali, bensì i risultati che fin qui sono stati raccolti dalla tv di Stato nell’avvio della nuova ...