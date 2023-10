Criscitiello | «Nessuna sentenza contro Lautaro Martinez! Vi spiego»

(Di giovedì 12 ottobre 2023)si schiera assolutamente dalla parte diMartinez,la pesante accusa svelata nella giornata di oggi, e soprattuttoil racconto strumentalizzato di molti media. Nel corso di Sportitalia, il giornalista chiarisce nel dettaglio. ACCUSE GRAVI – Micheleprende le difese dell’attaccante dell’Inter, e spiega: «Martinez è stato accusato di aver licenziato la tata, malata di tumore e che purtroppo ha poi perso la battaglia con la malattia. Oggi su tutti i siti è stato detto che il motivo del licenziamento è stato proprio la malattia.però non ha assolutamente licenziato la ragazza perché malata. Anzi, il calciatore l’aveva portata dall’Argentina in quanto amica di famiglia e l’aveva aiutata nel trovare le cure. Il ...

