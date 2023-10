Crescono Fdi e Lega | in calo Pd e M5s 

(Di giovedì 12 ottobre 2023) AGI - Continua il buon momento per il centrodestra, con Fratelli d'Italia primo partito poco sotto il 29% e un ottimo dato anche per la(9,5%), il più alto dall'inizio della legislatura. Mentre la percentuale del PD (19,6%) è una delle più basse da quando Elly Schlein ha vinto le primarie. Forza Italia si attesta su valori prossimi al 7%, confermando il rimbalzo registrato già sette giorni fa. Ecco tutti i dati della Supermedia di questa settimana. SUPERMEDIA LISTE FDI 28,9% (+0,4) PD 19,6% (-0,1) M5S 16,3% (-0,2)9,5% (+0,2) Forza Italia 7,0% (+0,1) Azione 3,8% (-0,1) Verdi/Sinistra 3,4% (+0,1) Italia Viva 2,9% (=) +Europa 2,4% (=) Italexit 2,1% (+0,2) Unione Popolare 1,3% (=) Noi Moderati 0,9% (-0,2)

Secondo il sondaggio Swg per TgLa7, la Lega ha guadagnato mezzo punto a discapito di FdI, che invece ha perso terreno. Bene il Pd ...