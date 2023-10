Credi alla sfortuna? allora attenzione a questi oggetti che forse hai in casa

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Vi sarebbero alcuniche avrebbero la capacità di attirare laper cui potrebbe essere meglio non tenerli in: ecco quali sono e cosa c’è da sapere Come in tantissimi sicuramente già sapranno, chi crede nella scaramanzia sa bene che vi sono alcune cose da evitare proprio per non attirare la, ma in realtà vi sono anche diversida non tenere inma quali sono? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento.porta: ecco quali sono (informazioneoggi.it)Com’è noto, la scaramanzia è presente nella vita di molte persone, infatti, c’è chi porta sempre con sé un amuleto portafortuna, chi invece ha involti proprio ad attirare la buona sorte. La ...