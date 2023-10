Cosa serve per segnare 14 gol in 8 partite

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Chancentod è una termine tedesco composto dalle parole “chancen”, opportunità, e “tod”, morte. Morte dell’opportunità, più o meno, è il senso. Nel calcio viene usata per quegli attaccanti che sbagliano molto, quelli spreconi e imprecisi, ed era stata affibbiata anche a Serhou Guirassy. Era successo dopo un episodio preciso, un errore tragico e decisivo in una partita tra Colonia e Werder Brema. Su un cross basso da sinistra che aveva solo bisogno di essere spinto gentilmente in rete, Guirassy, chissà come, aveva colpito il pallone col malleolo dopo un movimento goffo rimandandolo indietro al mittente. A peggiorare la situazione era stato il contesto: il suo errore era arrivato sul risultato di 0-0, a pochi minuti dalla fine, con il Colonia ultimo in classifica dopo nove giornate in cui aveva segnato la miseria di tre gol. Quell’errore aveva segnato Guirassy in maniera profonda, ...