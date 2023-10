Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 12 ottobre 2023)neldi14 e15? Ecco qualche appuntamento interessante selezionato da Tua City Mag. Come sempre ce n’è per tutti i gusti e tutte le età.tra mostre e musei Iniziamo con qualche novità fresca di settimana nel campo delle mostre a. Al Palazzo delle Esposizioni ha appena aperto la retrospettiva Don McCullin a, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro. In mostra anche la serie dedicata all’Imperono. Al Mattatoio di Testaccio è ancora visitabile la mostra Fotografia. Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max ...