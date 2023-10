Cosa è successo alla coppia Will Smith e Jada Pinkett?

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le rivelazioni dell'attrice, dal 2016 marito e moglie separatiha rivelato in una nuova intervistaNBC che lei e suo maritosarebbero separati ormai da 7 anni cioè dal 2016. Quindi all’epoca dello schiaffo dato a Chris Rock, i due non erano una. Nonostante gli attori abbiano condotto vite distinte per sette anni, non erano pronti a rendere pubblica la notizia prima. Durante questi anni non sono mancati voci e rumors sul loro rapporto, ma nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere. Come sottolinea l’attrice sono arrivatiseparazione perché erano “esausti di provare” ma allo stesso tempo ha giurato solennemente ache non avrebbero mai divorziato. Attualmente infatti vivono ...