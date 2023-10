Cosa c’è dietro la telefonata tra bin Salman e Raisi

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Come logico, l’attacco di Hamas contro Israele e la risposta conseguente stanno creando riflessi nelle dinamiche politiche mediorientali. Più sorprendente è che Mohammed bin, primo ministro ed erede al trono saudita, abbia colto la situazione come occasione per un primo, storico contatto telefonico con il presidente iraniano, Ebrahim. Oppure no, anche questa era attesa all’interno delle dinamiche di distensione fredda nella regione. Il governo saudita comunica che nella conversazione il sovrano de facto ha espresso la sua “profonda preoccupazione per la terribile situazione umanitaria a Gaza” e “ha sottolineato la ferma posizione del regno nel difendere la causa palestinese”. Non ci sono menzioni a Israele, che precedentemente l’Arabia Saudita aveva definito con la semantica tipica usata dai Paesi arabi, “forze occupanti”, in una ...