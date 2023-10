Corriere della Sera | l’ammissione di Fagioli | “Ho scommesso sul calcio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Come orma ben noto, Nicolòsi ritrova al centro del fascicolo aperto dalla Procura di Torino su un presunto giro di scommesse attuate su piattaforme online non autorizzate, ma soprattutto è finito nel mirinoProcuraFeder, secondo le prime ricostruzioni, nei mesi scorsi sarebbe stato interrogato a Torino e durante i colloqui avuti con gli inquirenti avrebbe ammesso di aver puntato anche su partite di, attività che non è consentita. La difesa potrebbe puntare su una presunta ludopatia: già nelle giovanili Nicolò era attratto dal gioco e dalle partite di poker, scrive il. In ballo c’è il comma 1 dell’articolo 24 che comporta “per i soggetti dell’ordinamento federale, per i ...