Corona | «Fagioli era inguaiato | aveva debiti con gente pesante serba La Juve sapeva»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo aver l’indiscrezione sul talento bianconero Nicolòqualche giorno fa, Fabrizioafferma che altri giocatori nel giro della Nazionale sono coinvolti nel calcio scommesse. Tramite le proprie stories di Instagram,rivela i nomi di Sandro Tonali e di Nicolò Zaniolo tra i possibili scommettitori, aggravando non poco la situazione dei due giocatori italiani appena approdati in Premier League. Al netto dell’incredibile anticipazione sue il suo caso scommesse, sulla quale stanno lavorando la Procura di Torino e la Procura Figc, le ultime dichiarazioni difanno accendere più di qualche campanello d’allarme. In un’intervista rilasciata al canale Twitch TvPlay afferma: «Nell’arco di queste settimane rivelerò tramite la mia testata giornalistica Dillinger News i prossimi ...